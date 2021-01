Nicola Pamplona, do RJ – Duas mulheres morreram após serem atingidas por uma cabeça d´água em uma cachoeira em Capitólio (MG), a cerca de 300 quilômetros de Belo Horizonte, neste sábado (2). Um homem, que fazia parte do grupo, está desaparecido.

As vítimas são Helen Cristina e Elayla Chagas, moradoras de Oliveira (MG), que fica a cerca de 200 quilômetros de distância do local. Elas foram enterradas no fim da tarde deste domingo (3).

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais permanece em busca de Jardyan Resende, morador do mesmo município. Cerca de 15 pessoas que também frequentavam o local foram resgatadas, algumas com ferimentos leves.

Eles estavam na Cachoeira do Cascatinha, quando foram atingidos pela cabeça d’água, fenômeno causado por chuvas fortes na parte alta de um rio. Com a elevação repentina do volume, foram arrastados pela correnteza.

A Prefeitura e a Câmara Municipal de Oliveira divulgaram notas de pesar neste domingo. “Que suas almas descansem em paz e que Deus conforte seus familiares, amigos e admiradores”, escreveu a prefeitura.

A prefeita Cristine Lasmar decretou luto oficial de três dias em homenagem às vítimas.