Essa quarta-feira (06) tende a ser histórica em Anápolis, mas não por uma notícia positiva.

É o dia em que a cidade ultrapassou a marca de 400 óbitos causados em decorrência da Covid-19.

A informação pôde ser obtida a partir do boletim informativo da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) e também já consta no painel de acompanhamento da pandemia da Prefeitura.

De acordo com o documento, duas novas mortes foram contabilizadas pela pasta: a de um homem de 68 anos, que faleceu no último dia 30 na UPA da Vila Esperança; e a de outro idoso de 69 anos, que morreu na última segunda-feira (04), no Centro de Internação Norma Pizzari.

Com essas novas fatalidades, Anápolis chegou a 401 vítimas do novo coronavírus.

Novos casos

Nas últimas 24h, a Semusa também contabilizou 76 novos pacientes na cidade, com idades entre 15 e 96 anos.

Desde o início da pandemia, foram confirmados um total de 18.522 casos na cidade. Mais de 17 mil já terminaram o período de quarentena e podem se considerar curados.

Leitos de UTI

A ocupação dos leitos de UTI reservados exclusivamente para pacientes do município com Covid-19 estava, até o momento desta publicação, em pouco mais de 10%.