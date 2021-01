Policiais militares tiveram de se deslocar até a Praça Dom Emanuel, no bairro Jundiaí, região nobre e Central de Anápolis, na madrugada desta quarta-feira (06), para dar fim em uma confusão.

É que a equipe recebeu a denúncia de um jovem que estaria agindo de maneira suspeita na rua. No local, encontraram o rapaz, de 28 anos, entrando em um veículo com o vidro lateral do motorista todo quebrado.

Com sinais de embriaguez, ele se apresentou e disse que havia perdido a chave do carro, por isso, teve de danificá-lo pela janela para entrar. Não apresentou, porém, nenhuma documentação comprovando a propriedade.

Foi neste momento que uma mulher de 31 anos apareceu e contou que o carro pertencia a ela e que o jovem, na verdade, era um ex-namorado.

Pouco antes, o casal se encontrou em uma boate da região e o ex teria dado um soco no rosto dela e dito que a mataria se não fosse embora. Dali, o rapaz teria deixado o estabelecimento e furtado o carro.

Questionado pelos policiais, o suspeito confessou que realmente já tinha namorado a mulher, mas negou as agressões e ameaças.

Já a vítima, que não apresentava nenhuma lesão aparente, decidiu mudar de versão e afirmou que, apesar do desentendimento, havia emprestado o carro para o ex.

Os dois foram encaminhados à Central de Flagrantes da Polícia Civil e o jovem deverá responder por ameaça, dano e vias de fato.