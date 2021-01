A atriz e cantora Cleo, 38, fez um alerta em suas redes sociais, nesta quarta-feira (6), relembrando que magreza não é sinônimo de beleza. “Ser magro não faz ninguém melhor do que ninguém”, afirmou ela.

O desabafo foi feito após a artista postar, em sua página no Instagram, uma foto de biquíni exibindo o corpo. O retrato lhe rendeu vários elogios por ter perdido peso, além de pedidos de dicas de como emagrecer.

Nos Stories, Cleo agradeceu aos elogios e prometeu explicar o processo de seu emagrecimento, mas ressaltou que não apoia o pensamento de que apenas um corpo magro é um corpo bonito. “Agradeço os elogios, mas não acho que emagrecer seja a mesma coisa que dar a volta por cima, acho isso um pensamento tóxico também”, diz.

Desde 2019, quando a atriz ganhou 10 kg, ela se viu no meio de muitas discussões sobre diversidades de corpos. Cleo sofreu ataques em suas redes por estar com um peso considerado acima do padrão. “Estou há dois anos em uma luta não para emagrecer, mas para ficar saudável, e por consequência acabei emagrecendo”, explica.

“Eu acho importante a gente sempre manter em mente que os corpos mudam. As pessoas mudam, a gente tem fases na vida, tem momentos, e isso tem que ser respeitado. É muito limitante você julgar a beleza através da magreza. Ser magro não faz ninguém melhor do que ninguém. Doido esse pensamento para mim”, completou a atriz no vídeo.

Por fim, ela fala que é importante repensar antes de fazer um elogio, porque “às vezes a sua opinião é um discurso de ódio, às vezes o seu gosto é uma coisa construída socialmente”, comentou.