Terry Crews se emociona ao ganhar pôster do filme brasileiro ‘Cidade de Deus’

Ator disse que o longa foi o pontapé inicial para se interessar pela cultura e por visitar o Brasil

Folhapress - 03 de julho de 2025

Terry Crews se emocionou com o pôster do filme brasileiro. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

ANA CLARA COTTECCO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Terry Crews se emocionou ao ser presenteado com um cartaz de “Cidade de Deus” autografado por Fernando Meirelles, diretor do filme. Ao ver a dedicatória “Sou seu fã’, o ator foi as lágrimas. “Isso é realmente muito especial.”

“Esse foi um dos filmes que fizeram com que eu me apaixonasse pelo país”, explicou Crews. Ele disse que o longa foi o pontapé inicial para se interessar pela cultura e por visitar o Brasil.

O ator de “As Branquelas” e “Todo Mundo Odeia o Chris” também disse que Meirelles é um dos melhores diretores de cinema de todos os tempos. “Isso vai para casa embaixo do meu braço. Não quero que nada aconteça com ele”, brincou enquanto agradecia pelo presente.

O cartaz foi entregue durante uma visita à produtora O2 Filmes, que fica em São Paulo. A interação foi compartilhada no Instagram da produtora em colaboração com Crews, que declarou nos comentários: “Esse filme mudou a minha vida”.

O ator veio ao país para gravar uma campanha para a Shopee, empresa da qual é garoto-propaganda.