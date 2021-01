A Record definiu que a estreia do novo programa de Geraldo Luís, 49, na emissora será no dia 20 de janeiro. Com o nome de A Noite É Nossa, a atração é inspirada nos grandes programas de auditório que fizeram sucesso na televisão brasileira e marcaram gerações. Dentre as inspirações estão Chacrinha, Silvio Santos, Bolinha, Flávio Cavalcanti e Gugu.

De acordo com a emissora, o programa vai misturar humor e emoção e contará com brincadeiras no palco, reportagens curiosas e novos quadros, além de musicais e homenagens a artistas.

A Noite É Nossa será exibido nas noites de quarta-feira, a partir das 22h30. A direção é de João Scortecci. Geraldo vai interagir com vários comediantes e com uma banda. Entre os quadros destaque para o de nome “Hora do Boleto” no qual alguém terá uma conta paga pelo programa.

Geraldo Luís e Renato Lombardi, 74, haviam sido afastados da emissora por conta da pandemia do novo coronavírus.