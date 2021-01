Policiais militares tiveram de se deslocar até a Vila Santa Isabel, região Norte de Anápolis, nesta quarta-feira (06), para atender uma situação delicada.

É que um jovem, de 18 anos, conseguiu quebrar sozinho as portas de vidro do Instituto de Medicina do Comportamento Eurípedes Barsanulfo, o antigo sanatório da cidade.

Ele é usuário de drogas e tinha acabado de ser sedado pela equipe de profissionais. Depois da destruição, ainda conseguiu fugir do local.

A reportagem do Portal 6 apurou que o rapaz escapou pela Avenida Brasil e estava descalço, sem camisa e com uma bermuda preta.

Quando os militares chegaram, o jovem já havia desaparecido, por isso a equipe pôde apenas registrar a situação e ir embora.