A subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Anápolis informou nesta quinta-feira (07) que está com um processo seletivo aberto para contratar funcionários.

De acordo com a entidade, as vagas são de nível fundamental com funções de Auxiliar de Serviços Gerais e Auxiliar de Manutenção.

O local de trabalho para ambos os postos fica no Centro de Cultura, Esporte e Lazer (CEL), localizado no bairro de Lourdes, na região Leste da cidade.

A remuneração é de um salário mínimo e os contratados têm benefícios como plano de saúde.

Os interessados devem enviar currículo em formato PDF com fotografia para o [email protected].