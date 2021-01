O Sindicato Rural de Anápolis abriu as inscrições para os interessados em fazer oito cursos rápidos e gratuitos de qualificação ainda em janeiro e fevereiro.

As oportunidades são para as turmas de Defumação Artesanal de Carnes, Cultivo e Processamento de Pimenta, Processamento de Peixes, Doma Racional de Equinos, Pilotagem de Drones, Panificação Rural, Pintura em Tecido e Uso de Drones para Monitoramento em Áreas Agropecuárias.

As aulas já têm datas previstas para serem iniciadas e os interessados em participar devem confirmar presença através dos telefones (62) 9 9214-9634 ou (62) 9 9257-9904.

As inscrições serão confirmadas mediante o fornecimento de dados pessoais, como nome, CPF, data de nascimento, endereço e telefone.

Os cursos terão duração de poucos dias e todos os participantes ganharão café da manhã, almoço, lanche da tarde e o material didático.

Os únicos pré-requisitos é que os interessados tenham mais que 18 anos e possam custear o deslocamento até as áreas rurais onde são ministradas as aulas. Essas áreas ficam nas proximidades do próprio Sindicato.

Veja os detalhes de cada curso clicando aqui.