Uma moradora do Residencial São Cristóvão, região Leste de Anápolis, precisou da ajuda da Polícia Militar para retornar para casa na noite desta sexta-feira (08).

A mulher foi encontrada pelos agentes escondida em uma pizzaria, descalça e com uma criança de colo de apenas dois anos.

Ela contou que estava no carro com o companheiro, trafegando pela Avenida Pedro Ludovico, quando os dois começaram a discutir e, mesmo com o filho do casal nos braços, o homem bateu o rosto dela.

Com medo de que a situação piorasse, ela desceu às pressas do veículo e pediu socorro no estabelecimento comercial até a chegada dos agentes. O companheiro fugiu.

A vítima contou para os policiais que mora na cidade há pouco tempo e, por isso, não tinha amigos ou parentes para recorrer.

Por isso, a equipe a levou até em casa e orientou que busque a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) para que o caso seja devidamente investigado pela Polícia Civil.