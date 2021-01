Policiais militares tiveram de se deslocar até um bar, na Vila Jaiara, região Norte de Anápolis, no final da noite deste domingo (10), para dar fim em uma grande confusão.

No local, uma mulher de 51 anos contou que estava com a família e alguns amigos quando um antigo conhecido do marido, de 52 anos, apareceu bêbado e se sentou em uma mesa na frente dela.

Assim que se levantou para ir embora, o homem, identificado como Alair Nogueira Marques, teria começado a xingá-la com várias palavras de baixo calão e afirmado que ela era uma “coroa gostosa”.

Quando a vítima falou para que ele parasse de agir daquela forma, a filha dela, de 24 anos, entrou na discussão e pediu para o homem respeitá-la.

Neste momento, Alair teria partido para cima da jovem com um soco. Como também segurava um copo de cerveja, acabou quebrando o objeto no rosto da moça.

Várias pessoas no estabelecimento se mobilizaram para separar a confusão e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) precisou ser acionado para socorrer e encaminhar a garota para o Ânima Centro Hospitalar. Ela ficou com vários cortes e um olho roxo.

A mãe dela, alvo dos xingamentos, bem como Alair, tiveram de ser levados á Central de Flagrantes. No entanto, apenas um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) foi registrado contra o homem pelo crime de injúria.

Histórico sujo

A reportagem do Portal 6 apurou que essa não teria sido a primeira vez que Alair importunou a mesma mulher.

Há cerca de três meses, ele teria encontrado a vítima e o marido em outro restaurante e se aproximado para chamá-la, de novo, de gostosa. Só quando chegou em casa que ela teve coragem de contar o ocorrido para o esposo.

Em 2018, o homem também teria se envolvido em uma confusão, em outro bar da Vila Jaiara, porque estava com ciúmes da então namorada.

Na ocasião, ele afirmou ter apanhado e, para revidar, deu um murro no rosto dela. A briga chegou a ser registrada como Vias de Fatos, mas a companheira preferiu não representar criminalmente contra Alair.