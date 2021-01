Quem passou pelo Centro de Anápolis na manhã desta segunda-feira (11) percebeu um movimento atípico da Polícia Militar nas proximidades das Lojas Americanas.

É que a corporação recebeu um chamado urgente depois que uma funcionária chegou para trabalhar e percebeu que o estabelecimento tinha sido alvo de uma ação criminosa.

A reportagem do Portal 6 apurou que a colaboradora encontrou uma lona preta. Ao retirá-la, viu que o cofre estava arrombado.

Depois de recorrer às câmeras de segurança, viu que um desconhecido entrou na loja por volta de 21h20 do domingo (10), tampou as câmeras do corredor dos fundos e levou a quantia de R$22.520.

Os policiais analisaram a cena do crime e encontraram, no fundo de um vestiário masculino, um buraco. Foi por ele que o bandido entrou e saiu.

Todo o local precisou ser isolado e a Polícia Civil acionada para realizar uma perícia e dar início as investigações.