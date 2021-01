Uma mulher de 43 anos, moradora do bairro Maracananzinho, região Central de Anápolis, precisou se trancar dentro do quarto, no final da noite desta terça-feira (12), para salvar a própria vida.

Ela conseguiu acionar a Polícia Militar por volta de 23h45 e contou que a casa em que vive estava sendo invadida por um ex-companheiro.

Quando a equipe chegou ao local, a vítima contou que o homem, de 37 anos, forçou as portas e quebrou os vidros da janela para conseguir entrar.

Em todo o tempo, enquanto estava no interior da residência, o suspeito teria feito ameaças à mulher, afirmando que a mataria.

Ele tinha acabado de sair quando os policiais chegaram. Por isso, um patrulhamento foi iniciado de imediato e o suspeito localizado ainda nas proximidades.

A reportagem do Portal 6 apurou que o homem estava muito alterado e apresentava algumas lesões nas pernas e no rosto.

Questionado pelos policiais, ele não disse que os ferimentos eram decorrentes da invasão. Afirmou apenas que é morador de rua e havia sido machucado em rixas com desafetos.

Enquanto era encaminhado à Central de Flagrantes, o suspeito prometeu durante todo o trajeto que transformaria a vida da ex em um inferno.

Na delegacia, ele foi autuado por ameaça, injúria e dano e colocado à disposição do Poder Judiciário.