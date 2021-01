O Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA) divulgou o edital de um novo processo seletivo, nesta quarta-feira (13), com 34 vagas.

Há oportunidades para Auxiliar de Farmácia, Motorista e Técnico de Segurança do Trabalho, sendo que alguns profissionais começarão a trabalhar imediatamente e os outros selecionados ficarão em um cadastro reserva.

Para Auxiliar de Farmácia, o único requisito exigido é ensino médio completo. Esses funcionários receberão salário de R$ 1.364,

Para Motorista é necessário ensino médio completo, curso de condutores de veículos de emergência, averbação na CNH e CNH na categoria D. O salário é de R$ 1.564,95.

Já para Técnico de Segurança do Trabalho, os candidatos precisam ter ensino técnico completo na área e registro ativo no âmbito do trabalho. O salário é de R$ 2.300.

Ao todo, o processo seletivo de cada cargo terá seis etapas e os interessados devem se inscrever diretamente no site do HUANA, até esta sexta-feira (15).

O resultado final está previsto para ser divulgado no dia 24 de janeiro.

Mais informações estão no edital.