Empresária em Goiás afirma ter prejuízo de mais de R$ 100 mil após queda de energia

Apagões já eram constantes na região, mas nunca tinham gerado problemas como desta vez

Thiago Alonso - 04 de julho de 2025

Peixes morreram após queda. (Foto: Arquivo Pessoal)

Mais de 11 mil peixes mortos e um prejuízo estimado que ultrapassa os R$ 100 mil. Essas são as circunstâncias da Chácara Betty’s, especializada em piscicultura familiar, após uma simples queda de energia, nesta quinta-feira (03).

Ao Portal 6, a empresária Ryanne Ribeiro, contou que o apagão foi rápido e ocorreu às 20h, mas suficiente para queimar a bomba que leva oxigênio no distrito de Vila Rica, em Goiânia.

Por ter sido uma queda ‘simples’, a proprietária da chácara não pensou que o estrago tinha sido tão grande, mas logo percebeu que 3 mil peixes de um tanque e outros 8 mil de uma segunda estrutura já estavam morrendo.

“Quando percebi a bomba já estava queimada, ainda fiquei a noite toda acordada com a esperança de alguns peixes sobreviverem”, relatou a empresária, em entrevista à reportagem.

Segundo Ryanne, o prejuízo estimado ultrapassa os R$ 105 mil, incluindo rações, a bomba queimada e até mesmo as produções, uma vez que a expectativa é que os peixes fossem abatidos já no mês de julho.

Ela ainda precisará desembolar o aluguel de uma patrola para abrir um buraco e enterrar as carcaças, visto que os peixes mortos estão ocasionando um forte odor.

“É triste demais, trabalhando, trabalhando e a recompensa é prejuízo. Pior ainda porque presenciamos isso, vimos os peixes morrendo”, continuou.

Ainda de acordo com a empresária, não são raras as vezes que acontecem queda de energia na região. Segundo ela, vários vizinhos já haviam relatado problemas, incluindo um produtor de tomates, que sofreu um grande prejuízo após também ter uma bomba queimada.

De acordo com a empresária, em outras situações ela chegou a ligar para a Equatorial, que chegou a resolver o problema preliminarmente, mas logo os apagões voltaram. Agora, ela pretende resolver a situação junto à Justiça.

“A gente estava até fazendo um galpão para fazer os filés, tivemos que mandar o pedreiro embora. Também tinha uma entrega de rações hoje, vou precisar ligar para cancelar”, disse.

O que diz a Equatorial?

Ao Portal 6, a Equatorial Goiás esclareceu, em nota, que o último relato de queda de energia registrado no sistema da Chácara Betty’s ocorreu em 16 de março e que, desde então, não há registros de falta de fornecimento no local.

Apesar disso, a distribuidora informou que deve enviar um fiscal ao endereço ainda nesta sexta-feira (04). Quanto ao prejuízo, a empresa orientou a empresária a procurar os canais de atendimento da Companhia, anexando as evidências do dano.

Confira a nota da Equatorial Goiás na íntegra:

“A Equatorial Goiás informa que, após verificação no sistema, a última ocorrência registrada pela unidade consumidora 10014954581 é do dia 16 de março deste ano. A companhia destaca que, desde então, não há registros de falta de energia no sistema.

A distribuidora esclarece que, ainda hoje (4), vai enviar um fiscal ao local para averiguar a situação.

Sobre o prejuízo financeiro relatado, a concessionária ressalta que, para ressarcimento por eventual dano causado pela rede elétrica, o cliente deve procurar os canais de atendimento da Companhia, apresentando as evidências do dano. Os casos são avaliados individualmente, conforme a Resolução nº 1.000 da ANEEL e, uma vez comprovado o nexo causal com o sistema elétrico, a Companhia realiza o ressarcimento.

Para acesso ao serviço, esclarecimentos e orientações, o cliente pode entrar em contato com a empresa por meio dos canais oficiais:

Site: www.equatorialenergia.com.br

Call Center: 0800 062 0196

Agências de atendimento presencial.”

