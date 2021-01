A apresentadora Sabrina Sato, 39, quis fazer uma gracinha nas redes sociais nesta quinta-feira (14) lembrando o ano de 2003, quando ela participou do Big Brother Brasil (Globo).

“Bom dia! Hoje está fazendo 18 anos que eu entrei para o BBB3. O que vocês lembram desta edição?”, perguntou ela. “Tirando o desfalque que eu dei quebrando mais de 18 microfones, kkkk”, escreveu.

Mas a conta oficial do reality show da Globo não perdeu tempo e entrou para a brincadeira: “Lembro vc arrumando, amarrando o edredom para fazer uma cabaninha. kkkk não sei o que rolava lá embaixo kkkk”.

Naquela edição, ela começou a namorar Dhomini no confinamento, e ele foi o campeão do BBB3. Os dois chegaram a manter o relacionamento por um ano depois de deixar o programa, mas terminaram devido ao conflito de agendas.

Os participantes do BBB 21 devem ser anunciados no dia 18 de janeiro, e a estreia do programa está marcada para o dia 25. Apesar de haver diversas especulações, nenhum nome foi confirmado oficialmente no programa.