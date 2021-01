Valdivino Pedro dos Santos, de 63 anos, foi a vítima fatal do acidente que ocorreu no início da tarde deste sábado (16) na Avenida Brasil Sul, em Anápolis.

O idoso, condutor de uma motoneta, seguia em direção à Rua 06, no Bairro São João, quando acabou sendo atropelado por uma carreta, que trafegava no mesmo sentido.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou a ser chamado, mas os socorristas puderam apenas constatar o óbito.

A vítima só foi identificada durante a remoção do corpo por parte do Instituto Médico Legal (IML), que encontrou documentos pessoais embaixo do banco da motoneta.

Técnicos da Polícia Científica realizaram perícia no local e depoimentos do motorista, que prestou socorro, e de testemunhas já foram colhidos.

O caso será remetido à Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (DICT)