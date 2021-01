Andressa Urach, 33, ex-vice-Miss Bumbum e ex-participante de A Fazenda, que ganhou notoriedade após quase morrer, em 2014, pelo uso indevido de hidrogel, foi às redes sociais na noite desta quinta-feira (14) para deixar uma mensagem de alerta aos pastores da Igreja Universal. Segundo a modelo, seu nome vem sendo usado em reuniões da igreja, nas quais frequentemente é comparada com o Diabo.

Ela afirmou que, caso esse tipo de comparação não pare de ocorrer, vai abrir a boca para contar tudo o que sabe sobre os bastidores da instituição religiosa.

“Aproveitando esse story para deixar um recado para os queridos pastores da Igreja Universal. Se vocês ficarem usando a minha imagem e me citando em reuniões, vocês vão ver quem realmente é o Diabo, já que vocês estão me comparando com o Diabo”, disse em vídeo publicado. “Estou vivendo a minha vida, estou muito bem casada, graças a Deus. Estou me mantendo calada, mas eu não admito que usem a minha imagem para me comparar a Satanás, porque vocês vão ver o Satanás de verdade. É só eu mostrar os áudios e contar tudo que eu sei.”

Recentemente, a modelo, que chegou a ser adepta da Igreja Universal por cerca de seis anos, fez um longo desabafo a respeito do assunto em suas redes sociais, em que disse ter se sentido usada e até ter pedido a devolução dos dízimos que doou ao correr do tempo de seguidora.

“Nos últimos meses, passei por uma decepção tão grande que literalmente rasgou meu coração”, declarou à ocasião. “Não consegui nem estudar, vou ter que trancar a faculdade de jornalismo, pois não tenho cabeça para pensar sobre isso. Dediquei os últimos seis anos da minha vida para Jesus, como todos sabem, mas acabei me sentindo como um objeto descartável. Nunca me senti assim, nem no tempo da prostituição.”