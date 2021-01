Na tarde deste domingo (17), está sendo realizada a primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), atualmente a principal forma de adentrar às universidades públicas, e privadas, do Brasil.

A edição deste ano está sendo realizada com uma série de novas medidas, que se juntaram às tantas outras já tradicionais da prova, devido à pandemia do novo coronavírus.

Em Anápolis não é diferente. Com essa, e tantas outras preocupações em mente, o Corpo de Bombeiros do município se mobilizou em massa para garantir a segurança e bom andamento do processo em toda a cidade.

São diversos locais de prova designados para abrigar os jovens estudantes que buscam a tão sonhada vaga no Ensino Superior.

Os principais pontos foram contemplados com a presença dos militares. É o caso do Colégio São Francisco, da faculdade Fibra e do Senai, por exemplo.

1 de 6 - + 1. (Foto: Divulgação/ Corpo de Bombeiros) 2. (Foto: Divulgação/ Corpo de Bombeiros) 3. (Foto: Divulgação/ Corpo de Bombeiros) 4. (Foto: Divulgação/ Corpo de Bombeiros) 5. (Foto: Divulgação/ Corpo de Bombeiros) 6. (Foto: Divulgação/ Corpo de Bombeiros)

Ao todo, três viaturas, com mais de dez militares ao todo, foram deslocadas para realizar a ação preventiva e garantir a segurança de todos os presentes.

A corporação fez questão de destacar a importância de marcar presença em um ‘dia tão importante para tantas pessoas, que sonham em ingressar na faculdade’.