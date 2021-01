Este final de semana foi de reencontro e paparazzis para o casal mais comentado do Brasil: Gusttavo Lima e Andressa Suíta.

Eles passaram o domingo (17) juntos em Angra dos Reis (RJ), no iate do embaixador, e acabaram sendo flagrados por uma fã. Depois disso, não demorou para a notícia viralizar.

O casal, que se separou há quase três meses, apareceu junto pela primeira vez entre abraços e sorrisos.

Colunista do jornal Metrópoles, Léo Dias conseguiu contato com o cantor na noite do domingo e Gusttavo Lima não poupou declarações. Alegou que a ex esposa continua sendo o amor da vida dele e que, em nome dos filhos, não poderiam cultivar uma inimizade.

“Vou ser bem sincero. Ela é a mãe dos meus filhos. Mulher que eu mais amo neste mundo”, afirmou.

“Ainda é muito cedo para falar em volta. Convidei Andressa para passar um fim de semana comigo, e ela veio. Em nome dos nossos filhos, resolvemos nos encontrar”, completou.

Gusttavo ainda afirmou que tudo entre eles acontecerá no tempo de Deus.

