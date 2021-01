Maria Conceição, de 73 anos, foi a idosa anapolina escolhida para ser a primeira pessoa imunizada contra a Covid-19 em Goiás.

A seção Rápidas do Portal 6 apurou que ela vive no Abrigo dos Velhos, no bairro Jundiaí.

A expectativa é que o governador Ronaldo Caiado, que é médico, aplique a vacina.

