O prefeito Roberto Naves (PP) usou as redes sociais na manhã desta segunda-feira (18) para confirmar que a primeira dose da vacina contra a Covid-19 será aplicada em um morador de Anápolis, no período da tarde.

Durante a solenidade, que deverá contar com a presença do governador Ronaldo Caiado (DEM), a Administração Municipal também apresentará como será o plano de vacinação no município.

O chefe do Executivo Estadual viajou durante a madrugada para São Paulo para buscar as 87.172 doses da Coronavac e decolou com destino à Ala 2 às 10h35 desta manhã. A previsão de chegada é de aproximadamente duas horas.

Como noticiado pelo Portal 6 no domingo (17), Caiado decidiu que a primeira dose da vacina seria aplicada em Anápolis em retribuição à iniciativa da população de acolher os repatriados de Wuhan, no ano passado.

“Ninguém os aceitava. Anápolis tem que ser também homenageada para mostrar uma retribuição ao que o povo fez”, disse.

Nesta primeira fase, os imunizantes serão divididos da seguinte maneira em Goiás:

77.549 Trabalhadores da Saúde

8.828 doses para pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas

475 para pessoas com deficiência institucionalizadas

320 população indígena vivendo em terras indígenas

