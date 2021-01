Uma das principais estratégias da Prefeitura de Anápolis para conter a segunda onda da Covid-19 na cidade será retomar a matriz de risco.

Ela havia sido abandonada em 14 de outubro pela Semusa em um momento em que o risco de um colapso do sistema público de saúde havia diminuído. Relembre.

A seção Rápidas do Portal 6 soube do prefeito Roberto Naves que o decreto que a reestituirá deve sair na edição de quinta-feira (21) do Diário Oficial do Município.

É possível adiantar que o documento será publicado prevendo o grau leve por uma semana.

Uma reunião do Comitê de Operação de Emergências, composta pelo novo secretário de Saúde, André Braga, e técnicos da Semusa, discutirpa toda às quartas-feiras o quadro válido para cada sete dias.