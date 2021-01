Um jovem de 23 anos teve de procurar a Polícia Civil na noite desta quarta-feira (20) para denunciar ter vivido uma situação de extrema violência no trânsito de Anápolis.

Todo o problema, conforme apurou o Portal 6, teria começado há cerca de um mês, quando o rapaz estava trafegando pela cidade e se envolveu em uma discussão com um motociclista.

Ele estava com a esposa e o filho recém-nascido e teria sido acusado de ‘fechar’ o outro condutor. Na ocasião, foi xingado e precisou fugir porque estava levando chutes no carro.

Já nesta quinta (20), a vítima alega que voltou a se encontrar com o motociclista na rua e ambos se reconheceram. O jovem aproveitou e pediu desculpa, alegando não tê-lo visto da primeira vez.

A reação, porém, não foi a esperada. É que o dono da moto teria acertado o motorista com o capacete durante o pedido de perdão, fazendo com que caísse para dar vários chutes pelo corpo.

O rapaz sustenta que conseguiu se levantar e sair correndo. Foi neste momento que o suposto agressor teria se aproximado do carro e provocado vários danos.

Além dos prejuízos materiais, o motociclista ainda prometeu que iria agredir a vítima todas as vezes que o encontrasse na rua.

Por isso, temendo que algo pior pudesse acontecer com ele mesmo ou com a família, o jovem registrou um Boletim de Ocorrência por dano, ameaça e lesão corporal dolosa e pediu que as autoridades policiais tomem as devidas providências.