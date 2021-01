Foram levadas para o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA) as vítimas que se feriram em um grave acidente registrado no final da manhã desta sexta-feira (22), na BR-153, na altura do distrito de Interlândia, em Anápolis.

O Portal 6 apurou junto à Polícia Rodoviária Federal (PRF) que ambas são mãe e filha — e têm 76 e 53 anos, respectivamente.

Elas estavam em um Ford Ranger conduzido por um homem de 52 anos, marido da vítima mais nova, que nada sofreu.

Com o capotamento, o veículo ficou bastante destruído.

O transito chegou a ficar lento, mas o tráfego de veículos já flui normalmente.