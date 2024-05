Aumento no percentual de emendas impositivas em Goiás pode parar na Justiça

Pelo menos 36 dos 41 deputados estaduais estariam propensos a votar em desacordo com Palácio das Esmeraldas caso projeto entre em votação na Alego

Pedro Hara - 14 de maio de 2024

Plenário da Alego. (Foto: Hellenn Reis/Alego)

Os esforços do Palácio Pedro Ludovico para que os deputados estaduais não aumentem o percentual das emendas parlamentares de 1,2% para 2% sobre o orçamento contou recentemente com uma reunião convocada pelo governador de Goiás (UB) no Palácio Pedro Ludovico.

Caiado pediu para que eles votem contra o texto que tramita na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego).

O governador teria explicado aos parlamentares que tal medida comprometeria os investimentos do Governo e lembrou que o estado ainda está no Regime de Recuperação Fiscal.

A intenção do texto é igualar o percentual que cada deputado estadual da Alego tem de emendas impositivas (de execução obrigatória por parte do Executivo) aos da Câmara e Senado Federal.

Atualmente, os deputados estaduais indicam R$ 11,3 milhões em emendas. Deste total, 70% tem que ser destinado obrigatoriamente para obras de saúde ou educação.

Caso já fosse aplicada agora, o valor total para cada deputado saltaria para R$ 18,8 milhões.

As emendas impositivas permitem que deputados envie recursos para obras, reformas, compra de maquinários, veículos — dependendo da necessidade de cada região/ reduto eleitoral.

Prefeitura de Anápolis renova contrato de quase R$ 30 milhões para OS gerir UPA 24h

A Prefeitura de Anápolis ampliou por mais um ano o contrato com o Instituto Nacional de Desenvolvimento Humano (INDSH), organização social (OS) que administra a UPA 24h.

O valor total pago pela Adminstração Municipal a OS será de R$ 29,5 milhões no período.

Nova Reforma Administrativa de Rogério Cruz deve sair ainda neste mês

Após definir quais partidos estarão no mesmo palanque, o prefeito Rogério Cruz (SD) deve iniciar a nova reforma administrativa no Paço Municipal.

Fontes do Paço contaram à Rápidas que a tendência é que os novos nomes comecem a ser anunciados na reta final deste mês.

Choro de mãe que perdeu filho para dengue em Anápolis não foi transmitido pela TV Câmara

Nesta segunda-feira (13), uma senhora precisou ser tranquilizada na Câmara Municipal. Isso porque ela chorava copiosamente durante a sessão ao se revoltar com a fala do vereador Delcimar Fortunato (PSDB), que elogiava a saúde do município.

A senhora perdeu um filho vítima de dengue e da ausência de atendimento na saúde de Anápolis. O momento não foi captado pelas câmeras que transmitem a sessão.

Professor Marcos sobe o tom contra Semed por falta de transparência na pasta

Durante discurso na tribuna da Câmara de Anápolis, o vereador Professor Marcos (PT) cobrou transparência e organização da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

Segundo o vereador, existem atrasos recorrentes nos prazos para a concessão de titularidade dos professores. O parlamentar também cobrou que seja feita uma lista por ordem com os profissionais que aguardam a concessão da titularidade.

Caiado participa de fórum empresarial em Nova York

Ronaldo Caiado é um dos participantes do Lide Brazil Investment Forum, em Nova York, nos Estados Unidos. Na oportunidade ele debaterá investimentos no país.

O governador participa nesta terça-feira (14), às 09h30 da manhã. O evento contará com a presença de cerca de 300 empresários, ministros de estado, nove governadores e 20 deputados.

Nota 10

Para o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás, que enviou sete especialistas em resgate aéreo para ajudar no resgate das vítimas do desastre ambiental no Rio Grande do Sul.

Eles vão substituir os 21 servidores que estavam desde o dia 03 de maio e retornaram para o estado no último domingo (12).

Nota Zero

Para Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM) de Goiânia, que não sincroniza os semáforos da capital, principalmente em horário de turno.

A falta de sincronia provoca engarrafamentos, deixando ainda mais caótico o trânsito da cidade.