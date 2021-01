Três viaturas do Corpo de Bombeiros tiveram de se mobilizar na manhã desta sexta-feira (22) para apagar um incêndio em um imóvel do Residencial do Trabalhador, em Anápolis.

No local, os militares encontraram o foco das chamas na cozinha e alguns moradores já atuando para tentar evitar que o fogo se espalhasse para o resto dos cômodos.

Tudo teria começado quando a dona da casa colocou uma panela com feijão em cima de uma chama acoplada no botijão de gás, que não suportou a pressão.

Imagens feitas no local são surpreendentes e mostram que o incêndio conseguiu destruir o ambiente.

1 de 4 - + 1. (Foto: Divulgação) 2. (Foto: Divulgação) 3. (Foto: Divulgação) 4. (Foto: Divulgação)

Os bombeiros constataram danos em uma estrutura de madeira, no forro de PVC, em um armário de aço, na parte elétrica da casa, em duas telhas de amianto, no revestimento das paredes, em uma panela de pressão e nos plafons.

Apesar dos prejuízos materiais, nenhum morador se feriu.

Ao todo, participaram da ocorrência oito bombeiros, que tiveram de usar várias ferramentas para evitar que novos focos de incêndio pudessem ressurgir na casa.