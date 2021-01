Uma jovem de 26 anos recorreu a Companhia de Policiamento Especializado (CPE) de Anápolis, nesta quinta-feira (21), para pedir ajuda, alegando ter sido vítima de um golpe.

Ela contou aos policiais que várias compras foram realizadas no nome dela pela internet e havia conseguido o endereço em que alguns do produtos tinham sido entregues, no bairro São João.

A equipe se deslocou até o local e encontrou uma garota de 24 anos que tinha acabado de receber um fogão com um nome masculino na nota fiscal. Ela seria moradora de Manaus, no Amazonas, mas estava na cidade há cerca de dois meses.

Durante a abordagem, os policiais perceberam vários materiais embalados pela casa, como guarda-roupas e ventiladores.

1 de 3 - + 1. (Foto: CPE) 2. (Foto: CPE) 3. (Foto: CPE)

Questionada sobre a origem dos itens, a suspeita confessou que comprava dados de outras pessoas pelo WhatsApp e os usava na hora de realizar os pagamentos dos itens.

Todos os produtos e o celular dela foram apreendidos. Já a garota foi levada para Central de Flagrantes e está à disposição da Justiça para responder por estelionato.

Veja a lista com todos os itens apreendidos na casa dela

01 mesa com quatro cadeiras;

02 aparelhos de som

01 faqueiro Tramontina

01 vassoura

01 fogão a gás

01 guarda-roupa desmontado

03 Um ventiladores

01 micro-ondas

01 cadeira de escritório, em couro preto;

01 televisão

17 bonés

01 torradeira

01 cafeteira

01 aparelho celular

01 secador de cabelo

01 notebook

01 máquina de cortar cabelo

09 relógios de pulso

03 correntes em metal

01 sanduicheira

01 batedeira

01 teclado com mouse

01 mala de viagem