Saneago confirma golpe contra clientes da empresa e faz alerta: “desconfie”

Empresa, no entanto, não explicou como estelionatários estariam tendo acesso a dados sensíveis

Samuel Leão - 14 de julho de 2025

Páginas que fraudam o site oficial da Saneago, (Foto: Reprodução)

Sites que imitam o endereço digital da Saneago estão fazendo vítimas em Goiás. Quando alguém digita o nome da companhia na barra de busca do Google eles aparecem em primeiro lugar como resultado.

O motivo? São patrocinados e reproduzem a cópia fiel da interface do site da companhia, com ícones, botões e comandos idênticos para emissão de faturas e segundas vias.

Rápidas conversou com vítimas que ficaram no prejuízo. Uma delas é moradora de Anápolis e detalha que só caiu no golpe por pensar que estava no ambiente virtual da Saneago. Ela gerou um QR Code e pagou o valor porque ele batia com o da fatura.

O beneficiário acabou sendo uma empresa que tem como chave do Pix um CNPJ que pertence a uma tal de “Transação Verificada, vinculada à instituição financeira chamada “Primepag”.

“Fizemos [ela e o marido] boletim de ocorrência. O valor não é alto, de apenas R$ 300 e poucos, mas imagine para uma família de salário mínimo passar por isso? Quanta gente não deve estar passando pelo menos golpe?”, indagou.

Como os sites estão se passando pela Saneago

Um deles aparece no topo dos resultados por estar patrocinado e usa o “.fun” em vez de “.com.br”.

O golpe ainda conta com outros endereços que simulam o site da Saneago usando endereços como “saneaoguo.com” e também “saneagovia.com”.

Ao clicar em qualquer um deles e ter de dar informações sobre CPF e Unidade Consumidora, o internauta é redirecionado à uma verificação de segurança para provar que “não é um robô”.

Nas páginas seguintes são informados débitos e meios de pagamentos que o cliente deseja escolher, reproduzindo uma cópia verossímil da que se vê no oficial da Saneago.

Em nota, Saneago reconhece o golpe sem explicar vazamento de dados

Provocada pela coluna, a Saneago confirmou ter ciência do que está acontecendo. Em nota, que pode ser lida na íntegra a seguir, a estatal ressaltou que o site da companhia é o www.saneago.com.br e apresentou os canais por onde pode ser acionada pela população goiana.

Infelizmente, a empresa não comentou como dados que só ela tem podem ter caído nas mãos de criminosos.

Com a palavra, a Saneago:

Com o crescimento, em todo o País, da aplicação de diversas modalidades de golpes, é fundamental que a população esteja sempre alerta. Por isso, a Saneago orienta que os clientes tenham cuidado com golpes digitais durante a emissão de 2ª via. Foram registrados casos em que o usuário tentava emitir a fatura e, ao pesquisar no Google, se deparava com o um site fraudulento. A Saneago recomenda acessar www.saneago.com.br sempre que precisar de algum serviço virtual.

Apesar da facilidade de obter o serviço pela internet, a atividade exige atenção dos clientes para evitar fraudes. Para gerar a fatura, a população deve entrar em contato, exclusivamente, por meio dos nossos canais oficiais. A Companhia está disponível, 24 horas por dia e sete dias por semana, por meio do: 0800 645 0115, chat on-line e agência virtual no site www.saneago.com.br, redes sociais (páginas oficiais no Facebook, X e Instagram), Whatsapp (62) 3269-9115 e aplicativo para smartphones.

Além disso, para evitar este tipo de situação, também orientamos que o cliente não deixe de conferir o nome da empresa que receberá o pagamento – lembrando que, para as contas de água/esgoto da Saneago, o pagamento via Pix ocorre somente por meio do QR Code disponibilizado na própria fatura da Companhia.

No mais, nossa dica é: desconfie de links recebidos por e-mail, SMS ou redes sociais com mensagens falsas de cobrança. Especialistas em segurança de redes orientam que as pessoas não abram nem cliquem em anexos de mensagens suspeitas. Esse conteúdo pode carregar vírus e outros componentes maliciosos que, além de causar danos ao computador/celular, podem roubar os dados pessoais do cliente.

Vale destacar que os canais de atendimento ao cliente da Saneago são gratuitos e virtuais, sendo inclusive divulgados também na própria fatura de água/esgoto. Mas, caso o usuário prefira atendimento presencial, vale lembrar que ele pode procurar as unidades de Vapt Vupt, mediante agendamento prévio pelo site www.vaptvupt.go.gov.br.

A Saneago vem realizando campanhas de conscientização contra golpes, desde que eles se iniciaram, que são veiculadas nas suas plataformas oficiais, bem como na imprensa. Além disso, monitora constantemente este tipo de situação e, em conjunto com demais órgãos, atua na denúncia e no combate aos crimes cibernéticos.

A Companhia segue as boas práticas baseadas na ISO27001 (Sistema de Gestão de Segurança da Informação), que alicerçam a continuidade e confiabilidade das operações, sistemas de informação e os dados de seus clientes. Não caia em armadilhas digitais: proteja-se com atenção e informação.

