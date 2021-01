A frieza da norte-americana, de 25 anos, que atirou contra cinco crianças e ateou fogo nos corpos, tem abismado pessoas no mundo todo. Após o massacre, ela tirou a própria vida deixando apenas alguns bilhetes para o marido que estava trabalhando em uma cidade afastada.

O caso aconteceu na Virgínia Ocidental, localizada no sul dos Estados Unidos, no dia 8 de dezembro, mas somente no último dia 21 foi divulgado.

O xerife de Greenbrier, concedeu uma entrevista coletiva afirmando que com uma espingarda nas mãos, Oreanna Myers, disparou contra os três filhos biológicos e, em seguida, contra os dois enteados, frutos de um antigo relacionamento do marido.

Após os assassinatos em série, ela preparou os bilhetes, deixando-os no carro da família e pela casa. Em seguida ateou fogo em todo o imóvel para carbonizar os filhos.

O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado para conter as chamas e após concluírem o trabalho, encontraram o corpo da mãe, caído no quintal da casa, próximo à uma mesa de piquenique.

O marido de Oreanna afirma que a esposa sofria de transtornos mentais, no entanto, se recusava a fazer tratamentos psíquicos.

Ele ainda confessou que na semana do incidente, ela enviou algumas mensagens alertando que quando ele retornasse da viagem, encontraria apenas cadáveres.

“Isso não é culpa de ninguém, apenas minha. Meus demônios me venceram. Desculpe, não fui forte o suficiente”, dizia a jovem, em uma das mensagens.

O xerife concluiu que uma das possibilidade para o surto da jovem seria ela estar “chateada” porque o marido teria decidido passar uma semana com parentes, que residiam perto do local de trabalho dele, portanto não retornou para casa.

Os bilhetes

Por mensagens, a mãe adiantou ao companheiro alguns indícios do que viria a cometer.

Na carta deixada no carro, que pertencia a família, ela lamentava pelas fraquezas.

“Sinto muito, Brian. Eu não era forte o suficiente para você ou esta família. Minha cabeça é assim [palavrão]. Sinto muito pelo meu crime maligno. Não fui forte o suficiente para lutar contra esses demônios. Muito deprimida. Coração entorpecido. Alma completamente destruída. Eu sinto muito por ter falhado com você. Lamento ter falhado com nossos garotos bonitos. Lamento não ter sido forte o suficiente”.

A ex do viúvo, mãe de duas crianças que morreram no massacre, usou as redes sociais para comentar o caso.

“Ela assassinou meus bebês e agora todos sabem disso. Tenho sido mais do que paciente esperando por este dia e agora que ele está aqui, não há nada que me faça calar. Eu lutei por eles enquanto eles estavam vivos e continuarei a fazer isso depois”, pontuou.