A noite deste domingo (24) terminou com a localização de um corpo e um carro carbonizado, no Km 102 da BR-060, em Goianápolis, antes da praça de pedágio.

Ao Portal 6, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) explicou que uma equipe estava realizando uma ronda pela via quando avistou o veículo incendiado.

Foi quando os agentes se aproximaram que perceberam que as chamas, além de consumirem o carro, um VW Gol de cor preta, também deixaram um cadáver irreconhecível no banco traseiro.

A Polícia Civil de Anápolis foi acionada para registrar o caso e solicitar que uma perícia fosse realizada no local. No entanto, é a equipe de Goianápolis que deverá dar andamento com as investigações.

Os dados da placa do veículo deverão ajudar na localização de familiares e na identificação do corpo.

O laudo cadavérico do Instituto Médico Legal (IML) também confirmará o nome da vítima e apontará com precisão como a morte aconteceu.