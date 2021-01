Seis novas mortes decorrentes das complicações da Covid-19 foram registradas nesta segunda-feira (25), em Anápolis.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), as vítimas são uma mulher, de 69 anos, que faleceu no último dia 22; três homens, sendo um de 82, um de 74 e um 59, que faleceram no último dia 23; e um homem, de 85 e outro de 87, que faleceram na data de hoje.

Três dos óbitos ocorreram no Hospital Evangélico Goiano (HEG), um no Centro de Internação Norma Pizzari Gonçalves, um no Ânima Centro Hospitalar e o outro Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA).

Com esse boletim atualizado, chega a 439 o número de vidas perdidas em consequência da doença na cidade.

A Semusa informou que também foram confirmados mais 212 infecções pelo novo coronavírus nas últimas 24h: 114 em moradores do sexo feminino, com idade entre 16 e 85 anos, e 98 do sexo masculino, de 14 a 97.

No acumulado, Anápolis tem 20.383 casos. Um total de 18.105 pacientes já se recuperaram e os demais seguem em isolamento domiciliar ou internados.