Equipes do Corpo de Bombeiros tiveram de ser acionados às pressas, na manhã desta terça-feira (26), para apagar um incêndio em um ônibus, no km 101 da BR-060, nas proximidades do Posto Presidente, em Anápolis.

De acordo com a Triunfo Concebra, os profissionais continuam atuando contra as chamas, mas não há registros de congestionamentos, já que o veículo está no acostamento.

As informações preliminares da concessionária dão conta de que o fogo teria começado nos pneus, por isso, mesmo cheio de passageiros, deu tempo de o motorista pedir para que todos desembarcassem.

Imagens feitas por populares, e que já estão circulando pelas redes sociais, são chocantes e mostram que o incêndio se alastrou por todo o ônibus.

Bombeiros atuam para apagar fogo de ônibus, na BR-060, em Anápolis. pic.twitter.com/UKVtFLQ8sZ — Portal 6 (@portal6anapolis) January 26, 2021

Ao Portal 6, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) afirmou que também está encaminhando uma viatura ao local para acompanhar a situação.

Apesar dos danos materiais, não há registros de pessoas feridas. A Triunfo ainda está contabilizando quantas pessoas estavam viajando no veículo.

Mais informações a qualquer momento.