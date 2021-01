Um homem de 39 anos foi preso nesta terça-feira (26) após transmitir, em um aplicativo, o abuso sexual contra a própria filha, de seis anos, no interior de Minas Gerais.

O caso foi descoberto graças a uma goiana, que viu quando a live começou, no último dia 03 de janeiro, gravou as cenas e entregou na Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos (DERCC), em Goiânia.

A corporação conseguiu apurar que o objetivo do homem era usar as imagens produzidas para ganhar criptomoedas que, posteriormente, poderiam ser convertidas em real.

Assim que conseguiram identificar o suspeito, os policiais também constataram que ele tinha um relacionamento muito próximo com a criança.

Chamou atenção da equipe que o pai ainda usava no WhatsApp uma foto de perfil em que aparecia beijando a garotinha na boca.

Reunidas, todas as informações foram compartilhadas com as equipes de Minas Gerais, que representaram de imediato pela prisão preventiva do homem e o prenderam.

Agora, ele já está à disposição do Poder Judiciário e a menina deverá receber todo o apoio necessário para se curar dos traumas que viveu.