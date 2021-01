A Saneago divulgou um comunicado na manhã desta quarta-feira (27) para anunciar que moradores de Anápolis poderão ficar desabastecidos.

De acordo com a companhia, técnicos iniciaram hoje algumas manutenções na região abastecida pelo Centro de Reservação Mariana e só deverão terminar na próxima sexta (29).

A previsão é que, durante esses três dias, possa faltar água entre os horários de 09h e 15h, nos bairros Florença, Jibran, Mariana, Paraíso, São Joaquim e Vila União.

A Saneago afirma ainda que a medida faz parte “da continuidade do plano para ampliação da área de atendimento do Sistema Piancó, com o objetivo de reduzir a dependência do Sistema Daia.”

Famílias que possuírem caixas d’água bem dimensionadas não deverão ser afetadas. No entanto, a empresa solicitou a compreensão da população e uso consciente das reservas domiciliares.

Veja o comunicado na íntegra

Esta semana, de quarta (27) a sexta-feira (29), técnicos executam manutenções na região abastecida pelo Centro de Reservação Mariana, em Anápolis. Com isso, o abastecimento pode ser afetado, a cada dia, das 9 às 15 horas, nos bairros Florença, Jibran, Mariana, Paraíso, São Joaquim e Vila União. As ações fazem parte da continuidade do plano para ampliação da área de atendimento do Sistema Piancó, com o objetivo de reduzir a dependência do Sistema Daia. Ressaltamos que os imóveis que contam com caixa d’água bem dimensionada não sentirão desabastecimento. A Companhia solicita a compreensão de todos e o consumo moderado das reservas domiciliares de água tratada durante o período.