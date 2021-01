O Espaço da Oportunidade, da Prefeitura de Anápolis, está com as inscrições abertas para cursos gratuitos de capacitação profissional.

Ao todo, há vagas disponíveis para aqueles que queiram aprender sobre Técnicas de Vendas e Como Encantar Clientes.

As turmas são limitadas, uma vez que as aulas serão ministradas presencialmente para uma quantidade menor de pessoas, devido à pandemia da Covid-19.

Caso a demanda de alunos seja muito grande, porém, a Prefeitura já estuda a possibilidade de abrir novas vagas para o período noturno.

Interessados podem se inscrever pelo telefone (62) 3902-2626 ou no próprio Espaço da Oportunidade, que fica na Avenida Senador José Lourenço Dias, esquina com a Avenida Goiás, no Centro.