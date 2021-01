Na coluna que mantém no Metrópoles, Leo Dias publicou nesta sexta-feira (29) que Caio Afiune pode ser intimado no BBB 21.

O motivo, segundo o jornalista, é os possíveis 28 cheques sem fundo que o fazendeiro anapolino teria passado na praça.

De acordo com Léo Dias, Caio responde a dois processos por esta dívida, um no valor de R$ 16.732,51 e outro no valor de R$ 6.654,87.

“Em uma das ações, uma intimação foi expedida no dia 19 de janeiro e pode ser entregue ao goiano dentro da casa mais vigiada do Brasil”, completou.

O jornalista, no entanto, fez duas ponderações: a Justiça pode prorrogar os prazos das audiências e Caio também pode ter deixado procurações assinadas com advogados para representá-lo.

Vale lembrar que Leo Dias está disposto a revirar a vida do brother. Na terça-feira (27), o jornalista anunciou que começaria a investigá-lo.

“Esse Caio pode ter conquistado muita gente já, mas não me desceu não”, tuítou.

Esse Caio pode ter conquistado muita gente já, mas não me desceu não. Vou até investigar 🕵️‍♂️ #redebbb #bbb21 — LeoDias (@euleodias) January 28, 2021