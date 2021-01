Até a manhã deste domingo (31) não havia sido identificado o homem que morreu atropelado no Km 437 da BR-414, em Anápolis.

O caso, que já foi registrado na Polícia Civil, ocorreu no final da noite de sábado (30), próximo à Ala 2.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e as circunstâncias e autoria do atropelamento permanecem desconhecidas.

O corpo foi removido da pista e levado para o Instituto Médico Legal (IML).

A reportagem do Portal 6 ainda não conseguiu saber as características da vítima.