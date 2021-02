A rede de supermercados Bretas está com novas oportunidades em aberto para contratar Operador de Supermercado e Fiscal de Prevenção de Perdas para a unidade de Anápolis.

Para Operador de Supermercado, é necessário ter ensino médio completo, conhecimento em matemática básica, pacote office, habilidade para lidar com recursos financeiros, uso de PDV e facilidade de divulgar campanhas.

O contratado terá que atender clientes, abastecer e registrar mercadorias, receber pagamentos, zelar por equipamentos, realizar devolução de mercadorias e vender serviços financeiros (recargas para telefones, venda com juros e faturas parceladas).

Já para Fiscal de Prevenção de Perdas é preciso ensino médio completo, saber identificar oportunidades de melhoria para redução de perdas, senso crítico, facilidade de interação e conhecimento em pacote office.

Esse profissional terá que fiscalizar a entrada e saída de clientes, funcionários e mercadorias; identificar oportunidades geradoras de quebra e perda de venda para resolver; monitorar áreas de risco e participar dos inventários.

Os interessados podem se inscrever para as vagas no site de oportunidades do próprio Bretas