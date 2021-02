Uma ex-namorada de Lucas Penteado, confinado no Big Brother Brasil 21, registrou nesta segunda (1º), na Delegacia de Defesa da Mulher, em Diadema (na grande São Paulo), um boletim de ocorrência em que acusa o ator de violência doméstica, agressão e cárcere privado. O caso será remetido para a 1ª Delegacia de Defesa da Mulher de São Paulo, que vai conduzir as investigações.

Em depoimento, a mulher de 20 anos disse que eles namoraram por cinco meses, no começo do ano passado, e que problemas no relacionamento aconteceram desde o início. Ela afirmou que, ao longo do namoro, foi agredida com empurrões e fortes apertos no braço, e que ele enviava pessoas para persegui-la.

De acordo com o informado na delegacia, a jovem disse que foi passar um final de semana no apartamento de Lucas em São Paulo, no final de fevereiro e início de março de 2020, mas que, quando estava prestes a ir embora, ele não a deixou sair do local e chegou a pressioná-la contra a parede. O argumento usado pelo ator é que ela iria casar com ele e, por isso, eles deveriam morar juntos.

A jovem relatou também que o ator pegou o celular dela e escondeu a chave do apartamento para impedir que ela saísse do local. Ela afirmou que Lucas a manteve no lugar de março até final de maio e que, ao longo desse período, o ator a humilhava e ofendia verbalmente. Além disso, segundo o depoimento, durante uma discussão, ela disse que ele desferiu uma facada na mão esquerda dela.

De acordo com informado no depoimento, a ex-namorada afirmou que se sentia pressionada a fazer sexo com ele por medo de sofrer novas agressões. Ela relatou ainda que conseguiu escapar após pegar seu celular e mandar mensagem escondida para sua irmã e sua prima. Dois dias depois, os familiares dela foram até o apartamento e conseguiram retirá-la. A mulher acrescentou que não prestou depoimento antes por medo.

Procurada pela reportagem, a assessoria e familiares de Lucas Penteado não se manifestaram até a publicação deste texto.

CONFUSÕES NA CASA

As brigas com Lucas Penteado parecem estar longe do fim no BBB 21. Depois de ele causar um alvoroço com praticamente todos os participantes da casa, na tarde desta segunda-feira (1), desta vez a discussão mais acalorada foi com Karol Conká.

Na hora de comerem, Karol expulsou Lucas da mesa e disse que ele só poderia se sentar no momento em que ela saísse do local. “Quero comer na paz do senhor, entendeu? Não quero que você fale enquanto estou comendo. Me respeita”, começou.

Lucas perguntou se ela estava falando com ele e depois pediu desculpas ao sair. “Você não sabe calar a boca então é melhor sair mesmo. Não desculpo. Vá à merda, se faça de louco lá fora, pede para sair. Já deu”, retrucou a cantora.

Na sequência, com Lucas já dentro do quarto, a cantora continuou a esbravejar aos outros colegas na cozinha. “O cara não cala a boca. E eu não vou chamar ninguém para comer, ele que adivinhe a hora que eu terminar. Se fosse louco não estava aqui dentro. Só vai comer quando eu sair da mesa, qualquer coisa me bota no Paredão”, emendou. “Se ele faz tortura psicológica também posso fazer”, disse.

O caso virou um dos assuntos mais comentados no Twitter. Até mesmo artistas ficaram contra Conká pelo modo como ela trata Lucas. Dentre eles destaque para Ludmilla e Jojo Todynho.

Ludmila disse que fará um mutirão para tirar Conká da casa. Já Jojo disse que a cantora lacra demais e que não a seguiria mais depois de ter duvidado do Deus acreditado por Lucas no reality.

A rapper está sendo alvo nas redes sociais com uma hashtag #karolConkáExpulsa. O tema é um dos mais comentados no Brasil e no mundo pelo Twitter.