Presidente da Câmara Municipal de Anápolis, o vereador Leandro Ribeiro (PP) testou positivo para a Covid-19 e está quarentena.

Uma nota oficial foi divulgada nas redes sociais do pepista, anunciando que ele só retornará ao trabalho após receber alta médica.

Desde o início de 2021, esse já é o terceiro parlamentar a ter a doença confirmada. O primeiro foi o cabo Fred Caixeta (Avante), que ficou em isolamento e está livre da doença.

Já o segundo foi o Wederson Lopes (PSC), que continua afastado das funções enquanto se recupera totalmente.

Surto na Câmara

Desde a noite da terça-feira (02), um ato da Mesa Diretora já havia suspendido as atividades da Casa de Leis e o atendimento ao público.

No dia anterior, o Portal 6 chegou a adiantar que a Câmara Municipal vive um surto de Covid-19, tendo quase 20 servidores, de diversos setores, afastados.

Mesmo com a suspensão das atividades, ficaram mantidas as sessões ordinárias e extraordinárias. Porém, somente vereadores, um assessor por gabinete e profissionais de operação e comunicação estão autorizados a ficar no plenário.

Servidores portadores de cardiopatias ou doenças respiratórias crônicas (comprovadas por atestado ou declaração médica), maiores de 60 anos e gestantes devem trabalhar de casa.

Quanto aos demais, caberá a cada departamento e chefia imediata condicionar ou não o regime de teletrabalho e home office.

Tanto o plenário quanto a sede alugada, que abriga o administrativo e os gabinetes, passarão por sanitização nos próximos dias.