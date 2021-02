A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) espera vacinar 2.300 pessoas até às 16h deste domingo (07), entre idosos acima de 80 que se cadastraram pelo WhatsApp da Prefeitura e profissionais de saúde.

Os imunizantes da CoronaVac foram distribuídos no início da manhã em quatro postos de drive-thru. O da região Central foi instalado embaixo do viaduto da Avenida Brasil com Goiás.

Na região Norte, a mais populosa da cidade, as injeções estão sendo aplicadas no Parque da Jaiara.

A Companhia Municipal de Trânsito e Transportes (CMTT) também está com profissionais para imunizar quem mora na região Sul.

Além de profissionais que ainda não haviam se vacinado, agentes comunitários e de endemias também podem se dirigir ao Feirão do IAPC, na região Oeste, para receber a primeira dose.

Até sexta-feira (05), Anápolis tinha aplicado 6.349 doses dos imunizantes CoronaVac e AstraZeneca.