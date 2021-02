Equipes do Corpo de Bombeiros de Anápolis tiveram de ser acionadas na madrugada desta segunda-feira (08) para apagar um incêndio em um sobrado, no Jardim das Américas 1ª Etapa.

Por meio de um pedido de ajuda no 193, a corporação recebeu informações de que haviam duas crianças presas no segundo andar da edificação.

Assim que chegaram no local, os militares perceberam que o fogo estava se concentrando na garagem, impedindo a entrada e saída da casa.

As chamas atingiram, principalmente, dois veículos que estavam estacionados: um Chevrolet Chevette e um Ford Ecosport.

Para garantir a segurança de todos, parte da equipe entrou no segundo andar do sobrado para realizar buscas. No entanto, perceberam que as crianças, bem como outros ocupantes da casa, conseguiram escapar.

Ao todo, foi necessário quatro viaturas dos bombeiros e cerca de três horas de trabalho para que as chamas fossem totalmente controladas.

Por terem inalado muita fumaça, a proprietária da casa e as duas crianças tiveram de ser socorridas e levadas para o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA).

Antes de deixarem o local, a corporação ainda orientou que a residência passe por uma avaliação de estrutura, para que a família não corra mais riscos.