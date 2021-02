Foi identificado como Pedro Henrique do Carmo Lopes, de 22 anos, o jovem assassinado no final da madrugada desta terça-feira (09), na Avenida Federal, ao lado do Brasil Park Shopping, no Centro de Anápolis.

A reportagem apurou que a Polícia Militar foi acionada depois que moradores da região ouviram gritos e avistaram um rapaz caído no chão, enquanto outro, de blusa de frio e boné, corria pela rua.

Quando os militares chegaram no local, encontraram Pedro Henrique já desacordado e com o corpo ensanguentado, com ferimentos de faca.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou a ser acionado, mas a médica da equipe pôde apenas constatar o óbito.

O Grupo de Investigação de Homicídios (GIH), responsável pela apuração do caso, também esteve no local para levantar as primeiras informações da ação criminosa.

O corpo foi recolhido no início da manhã pelo Instituto Médico Legal (IML).