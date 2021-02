Um óbito e mais 57 casos de Covid-19 foram confirmados nesta terça-feira (09), em Anápolis.

A vítima, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), foi um homem, de 57 anos, que morreu ontem (08) no Centro de Internação Norma Pizzari Gonçalves.

Já os novos infectados são 22 moradores do sexo feminino, com idade entre nove e 83 anos, e 35 do sexo masculino, de três a 83 anos.

Anápolis, ao todo, acumula oficialmente 21.592 casos de Covid-19, com 456 mortes.

A Semusa diz que há 18.967 pacientes recuperados da doença e afirma que monitora os que estão em isolamento ou internados.