A Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) aprovou na manhã desta quarta-feira (10), em segunda e última votação, o projeto de lei do Executivo Estadual que suspende o feriado de carnaval no ano de 2021 nas repartições públicas do estado.

A medida, defendida pelo governador Ronaldo Caiado (DEM), faz parte da estratégia local para conter a segunda onda de Covid-19 em solo goiano. A sanção do texto deve constar na próxima edição do Diário Oficial.

Além da suspensão do feriado de Carnaval, o Governo de Goiás não vai decretar ponto facultativo nos dias 15 (segunda-feira) e 17 (quarta-feira) de fevereiro.

Com isso, serviços como Vapt-Vupt, Detran, Procon, Hemocentro e Saneago vão funcionar normalmente nesse período.

Ao enviar o projeto, Ronaldo Caiado argumentou que essa ação evitará aglomerações já comuns do período carnavalesco e o deslocamento de pessoas que buscam, principalmente, os municípios turísticos do Estado para passar a folia.

“Nesse sentido, a presente propositura, somada aos esforços de todos os segmentos da sociedade, propiciará a redução da velocidade de propagação do novo coronavírus. Consequentemente, o sistema de saúde de Goiás estará menos carregado”, defendeu o governador.