A tarde desta quarta-feira (10) está sendo de sufoco em um dos entroncamentos mais movimentados da região Norte de Anápolis.

Isso porque um Palio Weekend, com dois ocupantes, caiu do viaduto da BR-153, na altura do Parque dos Pirineus.

Militares do Corpo de Bombeiros já estão no local e tentam tirar uma das vítimas entre as ferragens do veículo. A outra já foi socorrida pela corporação e levada para uma unidade de saúde.

Não há, ainda, detalhes quanto ao sexo e idade dos envolvidos no acidente.

A Polícia Militar já enviou equipes ao local para ajudar na ocorrência.

Mais informações a qualquer momento.