Karol Conká afirmou ter recebido o conselho de uma pessoa “grande e importante” no confessionário do BBB 21 (Globo).

A cantora, que tem sido vista como vilã da edição, fez a revelação em conversa com Nego Di e Arthur nesta quarta-feira (10) na academia.

Ela fazia referência à briga com Carla Diaz na festa do último sábado (7), na qual se descontrolou e acusou a atriz de dar em cima de Bil (Arcrebiano), com quem tinha trocado beijos antes. Na ocasião, a cantora ameaçou sair da casa.

“Se fosse tão grave, eu nem aqui estava”, disse aos amigos. “Porque eu entrei naquele confessionário, eu falei com pessoas lá dentro, pessoas grandes e importantes do programa.”

“Falaram para mim: ‘A gente olha para você e vê boas qualidades'”, prosseguiu ela. “‘Não se resuma a uma coisa, de um dia de desequilíbrio, que está todo mundo sujeito a passar aqui’.”

Em questão de segundos, a cantora foi advertida pela produção de que não poderia estar falando sobre aquilo. Uma mensagem apareceu na tela de uma televisão usada para a comunicação com os confinados.

Após captar o que a produção estava querendo dizer, ela desconversou. “Não, porque eu estou falando da psicóloga que eu conversei”, disse.