Mais quatro moradores de Anápolis tiveram o óbito confirmado em decorrência da Covid-19.

É o que aponta o boletim da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) divulgado na noite desta quinta-feira (11).

Foi notificado à pasta pelas unidades especializadas a partida de uma mulher, de 69 anos, que faleceu no dia 07; um homem, de 69, e uma mulher, de 86, que foram a óbito no dia 09; e um homem, de 74, que morreu no dia 10.

Essa triste atualização fez com que Anápolis alcançasse a marca de 460 vidas perdidas para a doença.

Nas últimas 24h foram confirmados mais 43 casos, sendo 23 em moradoras, com idade entre 20 e 86 anos, e 20 em moradores, de 26 a 79.

Ao todo, Anápolis acumula 21.706 registros por diagnóstico laboratorial. Há cerca de 2.000 pacientes em isolamento domiciliar e 80 internados. 19.094 já receberam alta e são considerados “curados”.