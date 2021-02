O antigo Clube Ipiranga ainda instiga a memória afetiva de muitos anapolinos. Fechado há mais de dez anos, o lugar que já foi ponto de encontro e satisfação de crianças e adultos vai dar lugar a outro local que promete ser marcante para todas as idades: o Parque das Águas.

O espaço público de lazer vai contar com anfiteatro, playgrounds, quadra poliesportiva, campo de futebol, quadras de areia, gangorras, quiosques, fonte recreativa e área verde. A propósito, ao lado dessa obra será construído um Jardim Botânico.

Somente para o Parque das Águas, são quase 18 mil metros quadrados. Segundo a arquiteta, Marília Resende, foi realizada uma ampla pesquisa conceitual de modernos parques pulverizados em todo o mundo.

“O prefeito me levou até o local, explicou o que ele visualizava e daí começamos o processo de pesquisas e busca por algo moderno em interação com o meio ambiente. Um parque que muito me inspirou fica em Barcelona (Espanha)”, explica.

Ela ressalta que o Parque das Águas vai contemplar, de forma complementar, estruturas e objetos que não são comuns ao Parque Ipiranga.

“Focamos muito no esporte, no meio ambiente e em playground moderno para as crianças”, diz. Esse último ponto será feito num local especial, num desnível de sete metros, de tal forma que os pais e cuidadores possam visualizar a criança de uma altura superior, sem que ela tenha acesso direto à rua ou se perca.

As fontes de água recreativas e o mirante são outros destaques do projeto. “Começamos a construir um novo point para Anápolis, lugar esse que os anapolinos vão se orgulhar em poder usufruir”, diz o prefeito Roberto Naves.

Surpresa

Os saudosos do Clube Ipiranga podem ficar tranquilos. Uma espécie de memorial – mas nada de grandes revelações por enquanto – será organizado dentro do Jardim Botânico, cuja área total será de quase 25.500 metros quadrados.